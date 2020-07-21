Суд признал 41-летнюю жительницу Краснокутского района виновной в убийстве. Об этом рассказали в прокуратуре Саратовской области.

Установлено, что 14 апреля 2020 года с 19:00 до 19:32 гражданка со своим сожителем и подругой распивала спиртное в селе Логиновка на Пролетарской улице 32.

Между ней и парнем вспыхнула ссора, из-за чего женщина схватила нож и вонзила оппоненту в область груди. От полученных травм мужчина скончался на месте преступления.

Теперь она проведет девять с половиной лет в исправительной колонии общего режима.