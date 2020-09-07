Полиция раскрыла кражу золота у 34-летней жительницы Балаковского района. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

С 12:00 30 августа до 8:00 31 августа из квартиры на Каховской улице пропала золотая цепь весом 22 грамма, перстень «Кардинал», золотой крест весом 3,8 грамма со вставками из фианитов, золотое кольцо с этими камнями и печатку.

Сумма ущерба превысила отметку в 90 тысяч рублей.

Гражданка хватилась имущества после застолья с двумя незнакомками.

По подозрению в совершении преступления задержали 41-летнюю гражданку, которая во всем призналась. У нее изъяли крестик и кольцо, остальное злоумышленница успела отнести в ломбард, изъяты закладные.

На нее завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.