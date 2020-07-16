Следователи выясняют обстоятельства гибели 30-летней женщины в Балашове. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным 15 июля около 22:00 она отдыхала со своим знакомым на одном из пляжей в черте города. Гражданка поплыла на противоположную сторону, а мужчина остался на берегу. Внезапно она стала звать на помощь, а потом ушла под воду.

Мужчина бросился спасать ее, но не смог обнаружить женщину под водой и сообщил о случившемся в полицию.

Спустя время рыбак, который плыл на лодке на расстоянии километра вниз по течению, увидел за бортом тело женщины. Он вытащил ее на берег в районе лодочной базы около улицы Тургенева в Балашове и вызвал полицию.

Следователь осмотрел место происшествия, повреждений на теле погибшей не обнаружено.

Обстоятельства ЧП выясняются, назначено судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины смерти женщины. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.