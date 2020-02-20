Жительница Балакова добилась компенсации морального вреда после укуса собаки. Об этом рассказали в областной прокуратуре.

В мае прошлого года потерпевшая возвращалась домой на улице Пролетарской, где на нее кинулась собака и укусила за руку. Животное было во дворе без намордника и поводка. В результате инцидента истице стало больно, и она была вынуждена обратиться к медикам.

Хозяин собаки привлечен к административной ответственности за нарушение правил содержания животных и приговорен к штрафу в полторы тысячи рублей. Кроме того, суд обязал его выплатить пострадавшей 20 тысяч моральной компенсации.