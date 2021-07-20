Женщину задержали за кражу золотой цепочки во время драки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

29-летняя жительница Балакова обратилась в полицию с заявлением о краже золотой цепочки стоимостью 16 тысяч рублей. Она сообщила, что у нее произошел конфликт на почве ревности с неизвестной, когда она находилась в малознакомой компании. В ходе завязавшейся драки противница похитила золотую цепочку пострадавшей.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Сотрудники уголовного розыска задержали 25-летнюю подозреваемую.

Она пояснила полицейским, что после потасовки с потерпевшей заметила у себя в руке золотую цепочку – видимо, случайно сорвала с соперницы. Женщина продала вещь, а вырученные за нее деньги потратила.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.