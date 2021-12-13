В Пугачеве Саратовской области 12 декабря произошла авария.

В 10:20 на перекрестке улиц Коммунистическая и Льва Толстого 50-летняя водительница KIA Cerato сбила 81-летнего мужчину.

Его госпитализировали.

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