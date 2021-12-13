Домой Рубрики Новости Саратова Женщина в Пугачеве сбила 81-летнего велосипедиста РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Женщина в Пугачеве сбила 81-летнего велосипедиста По Новости Саратова - 13.12.2021 85 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Пугачеве Саратовской области 12 декабря произошла авария. В 10:20 на перекрестке улиц Коммунистическая и Льва Толстого 50-летняя водительница KIA Cerato сбила 81-летнего мужчину. Его госпитализировали. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Насильника годовалой девочки из Ершова взяли под стражу до февраля Михаил Исаев поручил проинвентаризировать будущее пешеходное кольцо в Саратове Две улицы в Ленинском районе Саратова остались без воды ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Насильника годовалой девочки из Ершова взяли под стражу до февраля Новости Саратова - 13.12.2021 0 Перед судом возбуждено ходатайство об избрании мужчине, обвиняемому в сексуальном насилии над ребенком в Ершове, меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрев ходатайство и... Михаил Исаев поручил проинвентаризировать будущее пешеходное кольцо в Саратове 13.12.2021 Две улицы в Ленинском районе Саратова остались без воды 13.12.2021 Завод в Балакове выплатил сотрудникам зарплату на 2,6 млн после вмешательства... 13.12.2021 Приставы поймали на дорогах Энгельса 25 должников 13.12.2021