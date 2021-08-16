Судебные приставы Фрунзенского района забрали у местной жительницы машину за многотысячный долг. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Саратовской области.

Долг у женщины накопился по налогам и договору аренды земельного участка. Всего нужно было вернуть более 600 тысяч рублей, но делать она это не спешила.

Судебный пристав направил запросы в учетно-регистрирующие органы и кредитные организации. В ГИБДД сообщили, что у должницы есть автомобиль Suzuki SX4.

На машину был наложен арест до полной уплаты долга женщиной.