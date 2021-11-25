Следователи проводят проверку после смерти 36-летней женщины в Кировском районе Саратова. Об этом сообщили в региональном СК.

По предварительным данным вечером 14 ноября бригада «скорой» доставила ее в реанимацию больницы. У пострадавшей были диагностированы ожоги пламенем 1, 2, 3 степени в области лица, шеи, туловища, конечностей (60 % тела), ожоговый шок. Медики боролись за жизнь пациентки, однако, 24 ноября 2021 года в вечернее время она скончалась.

По предварительной версии, ожоги женщина получила дома — на ней загорелись элементы одежды, воспламенившиеся от горелки газовой плиты. Данные сведения проверяются.

Обстоятельства произошедшего выясняются, по результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.