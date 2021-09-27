Следователи Саратова начали проверку после обнаружения трупа мужчины. Об этом сообщили в региональном СК.

По предварительным данным, днем 26 сентября жительница Ленинского района города выгуливала собаку в гаражах у ТЭЦ-5 и обнаружила тело, о чем сообщила в полицию.

Осмотр места происшествия показал, что признаков насильственной смерти при внешнем осмотре не обнаружено. По предварительным данным, гражданин скончался около суток назад. Его личность установлена — это 56-летний местный житель.

Обстоятельства устанавливаются, по результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.