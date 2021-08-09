В Саратове возбуждено дело об убийстве в отношении 47-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по области.

7 августа вечером 47-летняя женщина вернулась с работы домой по 3-му Цементному проезду Саратова. Дома был ее 50-летний супруг. Мужчина начал придираться к женщине, но она сдерживалась от того, чтобы начать ссору. Они сходили в магазин, вернулись домой, но муж продолжал оскорблять женщину. Вечером он выпил, и агрессия только усилилась. Не выдержав такого отношения, женщина ударила мужа ножом в грудь, от чего он умер на месте. На шум прибежали соседи, они и вызвали полицию.

Женщина призналась в содеянном, объяснив свой поступок психическим давлением со стороны мужа и его поведением.

Сейчас следователи закрепляют доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.