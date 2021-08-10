В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 58-летняя жительница Балаково, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратову.

Горожанка сообщила, что на сайте объявлений в интернете разместила информацию о сдаче внаем квартиры в Геленджике. Ей позвонил неизвестный с намерением арендовать жилье.

Он попросил женщину перейти по ссылке, которую он прислал, и заполнить данные банковской карты, на которую позже переведет деньги за аренду. Она сделала это, и в результате со счета заявительницы были списаны 10 тысяч рублей.

Проводится проверка.