Жительница Новобурасского района Саратовской области получила два года условно за попытку убийства своего новорожденного ребенка, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

11 ноября прошлого года 34-летняя селянка родила девочку в доме своего знакомого. Едва оправившись от родов, она вынесла младенца на помойку. После чего рассказала обо всем своей мачехе, которая и вызвала медиков. Врачам удалось спасти девочку.

Во время следствия женщина пыталась оправдаться и придумывала различные версии, объясняющие ее поступок. Но, в конце концов раскаялась и во всем призналась.

Суд приговорил ее к двум годам условного срока с испытательным сроком на три года.