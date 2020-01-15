В 2015 году 33-летний уроженец Республики Армения предложил 25-летней жительнице села Кочетное ровенского района Саратовской области за десять тысяч рублей вступить с ним в фиктивный брак.

Так, 22 апреля того же года молодые люди заключили сделку.

После этого супруги больше не общались и вместе не проживали, однако мужчина был прописан по адресу новоиспеченной родственницы.

В свою очередь жена армянина жила с любовником, который не знал о ее браке до рождения общей дочери.

В 2019 году муж саратовчанки решил получить гражданство РФ, ввиду трехлетнего брака с россиянкой. Однако прокуратура направила в суд иск о признании регистрации «фиктивной» и аннулировании записи отдела ЗАГС.

Житель Армении не получит гражданство Российской Федерации.