Следователи проводят проверку по факту гибели на пожаре 87-летней женщины в селе Красная Речка Пугачевского района. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, утром 4 января женщину пришел навестить ее сын. Дверь оказалась заперта, на стук никто не реагировал.

Мужчина открыл ее и обнаружил внутри мать без признаков жизни. Дом отапливался газовой печью, на момент его прихода она была включена, а жилище перетоплено. Он выключил горелку и вызвал полицию.

Следователи осмотрели место происшествия, признаков насильственной смерти на теле женщины не обнаружено. Шибер дымохода печи был закрыт.

По предварительным данным она скончалась менее суток назад из-за отравления продуктами горения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначено судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины смерти женщины. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.



