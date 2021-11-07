Тело погибшей было найдено в Заводском районе Саратова.

Как сообщили в региональном СУ СКР, вечером 5 ноября в расположенном в двух километрах от села Александровка лесу обнаружен труп женщины.

Погибшая, которая, по предварительной версии, скончалась от переохлаждения, находилась в металлическом вагончике. Причём, пролежала там около двух суток. Следов насильственной смерти не обнаружено, — уточнили в ведомстве.

Личность замерзшей насмерть устанавливаются. На вид ей около 50 лет.

В настоящее время следователями выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: СКР