Расследование уголовного дела в отношении 30-летней жительницы Вольска продолжается. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, она жила со своим 39-летним возлюбленным в частном доме на 1-м Меловом переулке в Вольске. В ночь с 1 на 2 августа пара поссорилась из-за подозрений мужчины в неверности. Выплеснув гнев, он пошел в комнату, а злоумышленница схватилась за нож и ударила его в спину.

Гражданин упал на кровать вниз лицом и получил еще один удар в это же место, а когда перевернулся — уже в грудь.

Согласно судебно-медицинскому исследованию он скончался из-за проникающих колото–резаных ранений с повреждением сердца, легкого, подключичной вены, осложнившихся массивной кровопотерей.

Когда женщина поняла, что ее парень скончался, она закрыла его тело пледом и ушла из дома. Вернувшись утром домой, гражданка позвонила в полицию и рассказала, что обнаружила труп.

Прибывшие на место трагедии следователи и полицейские провели с ней работу и под тяжестью собранных доказательств женщина рассказала, как все было.

Ей предъявили обвинение в убийстве, злоумышленница признала свою вину. Сейчас она находится под стражей.

Расследование продолжается.