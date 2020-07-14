Суд признал 30-летнюю рецидивистку из Аркадака виновной в покушении на грабеж и оскорбление полицейского. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что днем 20 января 2020 года женщина пила спиртное в гостях у семейной пары. Она начала буянить и хозяева решили, что пора сворачивать застолье.

Гражданка собралась уходить, прихватив с собой мобильный телефон приятельницы. Та попыталась остановить женщину, которая бросилась наутек.

Мужчина отобрал гаджет у гостьи и она ушла, а супруги обратились в полицию. Женщина пошла в гости к своему знакомому, которого не оказалось дома. Тогда она начала бить стекла в чужом жилье, соседи вызвали полицию.

Прибывший наряд правоохранителей попросил женщину объяснить причины своего девиантного поведения. Но в ответ они получили только мат.

Рецидивистке на год ограничили свободу и оштрафовали на семь тысяч рублей.