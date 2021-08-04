По факту изнасилования и ограбления женщины в Энгельсском районе возбуждены уголовные дела. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

3 августа около четырех часов утра 32-летняя местная жительница направлялась из дома на работу в поселок Приволжский. Возле одного из домов на нее напал неизвестный мужчина, он избил ее и изнасиловал, угрожая убийством. Помимо этого, он украл у нее семь тысяч рублей и серебряную цепочку, и скрылся с места происшествия. Женщина сразу обратилась в полицию.

Злоумышленник был установлен и доставлен в следственный орган сотрудниками полиции. Им оказался 32-летний ранее судимый мужчина, сейчас он находится под следствием. Расследование уголовного дела продолжается.