Жертвой мошенников стала жительница Саратова. Об этом сообщили в городском УМВД.

Во Фрунзенский отдел полиции с заявлением обратилась ее 18-летняя дочь и рассказала, что та разместила в интернете объявление о продаже женских сапог фирмы Dolce & Gabbana за 9,999 тысячи рублей.

В мессенджере ей написала незнакомка и сказала, что хочет купить обувь. Для этого она отправила ссылку, пройдя по которой, женщина зачем-то написала данные карты дочери и CVC-код. Так она лишилась почти 30 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.