Суд приговорил жительницу Вольского района к исправительным работам за долг по алиментам. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Саратовской области.

Ранее 39-летнюю вольчанку лишили родительских прав. По решению суда она должна была выплачивать ребенку установленную сумму с зарплаты. Однако выплаты с прошлого года прекратились. Долг перед ребенком превысил 85 тысяч рублей.

Сотрудники ведомства выяснили, что должница не трудоустроена, имущество, подлежащее взысканию отсутствует.

Суд назначил ей три месяца исправительных работ с удержанием пяти процентов из заработка в доход государства.