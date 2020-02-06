Объявлен поиск женщины по Саратовской области.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 36-летнюю Эльмиру Сапрыгину (Кунаеву). Региональный координатор поисковиков сообщил, что она пропала в Москве, но перед исчезновением сообщила родным, что собирается поехать в Саратов.

Пропавшая ростом 165 сантиметров, нормального телосложения, с зелеными глазами и русыми волосами.

Последний раз ее видели неделю назад, 30 января, в темно-синем пуховике и черном вязанном берете. С собой у Эльмиры были большие клетчатые сумки и серый рюкзак.

Если вам известно местонахождение Эльмиры просим сообщить вас по телефону горячей линии 8(800) 700-54-52 или экстренному номеру 02.