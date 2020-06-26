В Саратове продолжаются поиски 40-летней Татьяну Свиридову, сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Женщина ушла из дома 10 апреля. Ее рост 164 сантиметра, у женщины нормальное телосложение. Она с короткими каштановыми волосами и голубыми глазами. В момент пропажи Татьяна Свиридова была одета в черную куртку теплая из кожзаменителя, темно-серые штаны с принтом «под джинсы» и черные полуботинки.

Координирует розыск инфоорг Марина +7905-385-03-88. Так же сообщить информацию о Татьяне Свиридовой можно по телефонам — +7-800-700-54-52, или 112.