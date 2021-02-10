Утром 5 февраля бригада “скорой помощи” госпитализировала 51-летнего мужчину из дома Краснознаменной улице в Вольске с ранением ноги. В тот же день он скончался. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной его смерти стало колото-резаное ранение верхней трети бедра с повреждением бедренной вены, острая кровопотеря.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть человека.

В качестве подозреваемой допрошена его 72-летняя мать, идет следствие. Расследование продолжается.