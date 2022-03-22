В Саратове пассажирку автобуса Саратов-Энгельс высадили из-за оплаты картой. Пост об этом появился в группах социальных сетей сегодня, 22 марта.

Саратовчанка рассказала, что кондуктор в грубой форме попросила ее покинуть салон из-за попытки оплатить картой.

-Произошла неприятная во всех смыслах ситуации, на автобусе по маршруту 248а «Саратов-Энгельс». Кондуктор отказалась в грубой форме принимать оплату электронной картой Мир(Сбербанк). Карту я специально оформляла для того, чтобы ездить на работу. До сегодняшнего дня никаких проблем с оплатой ни на этом маршруте, ни на других, не наблюдала. Как зовут кондуктора, к сожалению, не спросила. Она в достаточно грубой форме, применяя ненормативную лексику, заявила, что оплату принимать не будет. Либо я плачу наличными, либо выхожу из автобуса. Я, конечно, вышла, так как не хотела задерживать других пассажиров, но, к сожалению, опоздала на работу. В другом автобусе никаких проблем с оплатой не произошло,-написала горожанка.