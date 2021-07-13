Вчера, 12 июля, в комнате коммунальной квартиры в доме по проспекту Строителей обнаружено тело 42-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Саратовской области.

На теле женщины выявлены множественные резаные и колото-резаные ранения в области груди, живота, лица и рук. Согласно экспертизе, причиной ее смерти стали повреждения печени и артерии и массивная кровопотеря в результате получения ножевых ранений.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по факту убийства. Следователи и криминалисты выполняют мероприятия по выяснению личности убийцы и всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.