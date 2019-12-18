Женщины чаще мужчин берут жилье в ипотеку. К такому выводу пришли статисты Авито.

Зачастую мужчинам при покупке недвижимости помогают родители, в то время как женщины сами справляются с этой задачей.

Также из опроса стало известно, что мужчины чаще покупают жилье для перепродажи или временного проживания, а еще сдачи его в аренду.

В ближайшие пять планируют покупку недвижимости 80% женщин и лишь 76% мужчин. Помимо этого, за прошедшие 10 лет приобретали ее тоже чаще женщины, чем мужчины: 56% против 52% соответственно.