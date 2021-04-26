Прокуратура Саратовской области проанализировала сведения о преступлениях, совершенных женщинами. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Представительницы прекрасного пола стали на 21,3 процента чаще нарушать закон, число правонарушений выросло с 634 до 769.

Зафиксирован рост особо тяжких и тяжких преступлений, а средней и небольшой тяжести снизилось на 8,9 процента и 16,7 процента соответственно.

В основном их совершают жительницы Ленинского района, там зарегистрировано увеличение почти в три раза ( с 43 до 122), в Волжском районе города на 76,2 процента ( с 21 до 37), Ртищевском районе — в два раза ( с 6 до 12) и в четыре раза в Хвалынском районе — с двух до десяти.