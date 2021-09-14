Женщины в Саратовской области начали чаще совершать преступления. Сведения об этом обнародовала прокуратура региона.

С начала года количество преступлений, совершенных женщинами, выросло на 17,2 процента: с 1 544 до 1 809. При этом количество тяжких преступлений увеличилось в два раза, а средней тяжести на треть.

Большая динамика была замечена в Волжском районе. Также в два раза выросло количество женских преступлений в Самойловском, Хвалынском и Перелюбском районах.

862 преступницы были безработными, 533 ранее судимыми, а в состоянии опьянения преступили закон 265 женщин. 19 человек привлечены за аварии, четверо из них за ДТП со смертельным исходом.