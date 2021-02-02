Прокуратура Саратовской области составила усредненный портрет жертв преступлений в 2020 году. Сводный анализ опубликован на сайте надзорного ведомства.

Согласно данным анализа, в 48,7 процента преступлений жертвами становились женщины, в 19,1 процента — пожилые люди, в 6,9 процента — подростки. В основном женщины страдают от мошенников и воров. При этом число преступлений против жизни и здоровья женщин снизилось в прошлом году на шесть процентов.

Всего в 2020 году в Саратовской области было совершено 30,563 тысячи преступлений. Это на 4,3 процента больше, чем в 2019 году. Жертвами злоумышленников стали 25,335 тысячи человек.