28 марта в Санкт-Петербурге в рамках соревнований Студенческой гребной лиги состоялось подведение итогов Зимнего Чемпионата по гребле-индор, на котором были распределены рейтинговые места в Командном кубке и личных первенствах.

На спортивной арене сразились 160 лучших студентов-гребцов, вошедших в ТОП-20 среди более 80 вузов-участников по всей России. Финал Зимнего Чемпионата СГЛ по традиции является самым массовым стартом по гребле-индор в стране.

Председатель Наблюдательного совета Студенческой гребной лиги, полномочный представитель президента Российской Федерации в Конституционном суде РФ Александр Коновалов и президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин поздравили студентов с окончанием зимнего сезона. В качестве главного организатора праздника спорта неизменно выступил исполнительный директор Студенческой гребной лиги Виктор Яновский.

На финальном этапе Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС представляла четвёрка сильнейших девушек в лице Оксаны Хомутовой, Марии Пушкаревой, Елизаветы Мыслицкой и Анастасии Коваль. Девушки выступили на личных дистанциях — два километра и 250 метров, в командной гонке на один километр и в командной эстафете четыре раза на 250 метров. На всех дистанциях спортсменки поставили личные и командные рекорды по времени прохождения.

По окончанию соревнований стало известно распределение мест в итоговом рейтинге СГЛ после пяти региональных и шестого финального этапов. Женская сборная ПИУ РАНХиГС уверенно заняла пятое место в Командном кубке Студенческой гребной лиги, став единственной региональной командой в ТОПе Командного кубка среди столичных. Стоит отметить, что девушки смогли обойти 24 команды.

— Тяжёлый зимний сезон завершён, а значит, наша сборная может с облегчением выдохнуть. Мы, будучи молодой командой, стали одними из лучших на своих первых серьёзных соревнованиях и выполнили все задачи. Девушки-финалистки поставили множество личных рекордов, очень внушительно улучшив время прохождения дистанции. Теперь мы с уверенностью можем собой гордиться и начинать подготовку к летнему сезону на воде, – прокомментировала итоги соревнований тренер сборной по гребному спорту Поволжского института управления РАНХиГС Арина Митякина.