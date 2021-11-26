С 19 по 25 ноября в Нижнем Новгороде прошли XIX Открытые студенческие игры вузов Приволжского федерального округа.

В программу игр были включены соревнования по 8 видам спорта: фитнес-аэробика, баскетбол, бадминтон, волейбол, дартс, самбо, настольный теннис, шашки.

Войдя в состав делегации от Саратовской области, с 22 по 25 ноября женская сборная по волейболу Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС сразилась с командами Нижегородского государственного педагогического университета имени К. Минина, Нижегородской академии Министерства внутренних дел Российской Федерации, Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии, Нижегородского государственного технического университета имени Р.Е. Алексеева, Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского.

По итогам соревнований команда ПИУ РАНХиГС заняла 2 место в общем зачёте вузов ПФО.

— В этом турнире мы показали итоги работы, которая была проделана в период подготовки. Примечательно, что в это время наши студенты умело совмещали учёбу и тренировки, даже условия пандемии не стали преградой для отличных результатов. Тот факт, что в финале мы уступили студентам Национального исследовательского Нижегородского государственного университета, не поспособствовал падению нашего спортивного духа — наоборот, сейчас мы отчётливо понимаем, как можем улучшить свой потенциал! Также хочу подчеркнуть, что крайняя игра была проведена с профессиональными спортсменами молодёжной волейбольной лиги, поэтому мы воспринимаем это как полезный опыт. Хочется верить, что впереди нас ждут новые и захватывающие соревнования, а также громкие победы, – прокомментировала итоги турнира тренер сборной ПИУ РАНХиГС Елена Антонова.

Отметим, что в 2021 году команде Поволжского института управления имени П.А. Столыпина удалось улучшить свой результат по сравнению с соревнованиями 2020 года, где сборная заняла 3 место в общем зачёте.