Начальник УМВД по Саратову Андрей Чепурной встретился сегодня с работниками банков, чтобы обсудить с ними вопросы противостояния телефонному мошенничеству, сообщает пресс-служба ведомства.

Чепурной отметил, эффективной мерой профилактики является информирование населения, а совместные мероприятия в этом направлении будут способствовать предотвращению мошеннических действий.

Кроме того, главный городской полицейский обрисовал портрет типичной жертвы аферистов — это женщина среднего возраста. Согласно статистике правоохранителей, за два месяца текущего года на территории Саратова было зафиксировано около 300 мошенничеств. Добычей обманщиков стали свыше 13 миллионов рублей.

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