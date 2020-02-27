Начальник УМВД по Саратову Андрей Чепурной встретился сегодня с работниками банков, чтобы обсудить с ними вопросы противостояния телефонному мошенничеству, сообщает пресс-служба ведомства.

Чепурной отметил, эффективной мерой профилактики является информирование населения, а совместные мероприятия в этом направлении будут способствовать предотвращению мошеннических действий.

Кроме того, главный городской полицейский обрисовал портрет типичной жертвы аферистов — это женщина среднего возраста. Согласно статистике правоохранителей, за два месяца текущего года на территории Саратова было зафиксировано около 300 мошенничеств. Добычей обманщиков стали свыше 13 миллионов рублей.