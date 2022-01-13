13 человек признали в Саратовской области жертвами пыток в тюремной больнице. Об этом сегодня, 13 января, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью ИА «РИА Новости».

По его словам, сейчас подтверждены 13 потерпевших, а в насильственных действиях сексуального характера обвиняют четырех осужденных. Также двое сотрудников колонии обвиняются в превышении должностных полномочий.

Напомним, издевательства над заключенными в Саратовской области были подтверждены в октябре, после публикации материалов в Интернете.