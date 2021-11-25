В центре Саратова сразу несколько исторических зданий регулярно подвергаются атакам вандалов. Об этом сегодня, 25 ноября, говорили на градозащитном совете.

Например, обсуждался дом с ангелами на Мичурина\Соборной. Вопрос касательно него поднимается уже 4 раз, но дело не движется. Эксперты отметили, что в этом квартале находится здание администрации Волжского района Саратова.

Здание практически уничтожено. Делаются только слабые попытки перекрыть доступ туда посторонним, которые ни к чему не приводят. Недалеко от него почти та же ситуация — дом по Мичурина напротив театра «Теремок». Здесь собственник — та же администрация.

Еще один объект — дом Художника на Московской. В таком состоянии, как на представленных ниже фото, он стоит уже не первый год, это показывали в том числе по федеральным каналам. Кирпичи падают во двор, мимо хотят люди.

Известно, что владелец здания поставил своей целью воздвигнуть на этом месте 11-этажную гостиницу, но планам его не дали сбиться, теперь здание разрушается.

Дом Демикина на улице Радищева и Рабочей также попал в этот список. Здание пережило несколько пожаров и падение крыши. Это памятник регионального значения, в таком виде он стоит несколько лет.

Напротив только что открыли памятник медсестре, с которого открывается «дивный» вид на развалены. Любой человек может войти в это здание, почти никак не заколоченное.

—Туда залезают все те, кто не должен. Внутри нет ничего — все украдено, — добавили градозащитники.

Новый дом, который пополнил список катастрофически разрушающихся находится в самом начале улицы Некрасова на пересечении с Чернышевской.

Его расселили год назад, но буквально на днях дом вскрыли и полностью разграбили. Внутри вытащено все, что можно вытащить. Хотя буквально месяц назад его можно было сохранить в том виде, в каком он простоял сто лет.

-Теперь поджог и уничтожение этих исторически ценных зданий — вопрос нескольких дней, — грустно подытожили список на совете.