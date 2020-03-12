В Волжском районе Саратова засняли некорректное поведение воспитательницы частного детского сада. Анонимный видеоролик появился в социальных сетях.

На кадрах видно, как сотрудница детского центра «Зайчата» в Юбилейном хватает девочку за руку, поднимает ее и перетаскивает на другое место. Автор ролика обращает внимание, что эта ясельная группа и детки тут до трех лет. Пользователи сети возмущены данным поведением воспитателя.

— Ведь потом все складывается на самих же детей, толкнули друг друга, упали, — пишут комментаторы.

Среди жителей юбилейного нашлись и те кто в этот сад передумали отдавать ребенка после увиденного. Горожане требуют обнародовать имя и фамилию сотрудницы и написать на нее жалобу.