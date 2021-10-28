Убийство произошло 23 октября в Новоузенске Саратовской области.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном СУ СКР, возле многоквартирного жилого дома № 16 во 2-м Микрорайоне было обнаружено тело мужчины в бессознательном состоянии.

«Скорая» госпитализировала 38-летнего гражданина, у которого имелась серьёзная травма головы.

Избитый через двое суток скончался. Эксперты поишли к заключению, что причиной летального исхода стала тупая травма головы, с кровоизлиянием головного мозга.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

В совершении преступления подозревается 19-летний местный житель. Он уже задержан. Расследование уголовного дела продолжается.