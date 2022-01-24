В Интернете появилась запись, на которой подростки оскорбляют и издеваются над несовершеннолетним жителем Балашова. Прокуратурой Саратовской области по данному факту незамедлительно была организована проверка, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, ранее проверкой данного инцидента занялись в региональном СУ СКР.

4 января в торговом центре «Балашовский Пассаж» произошел конфликт между шестью подростками в возрасте 15-16 лет, учащимися образовательных учреждений Балашова.

Прокуратура выявила нарушения в деятельности органов образования. По мнению ведомства, отсутствовала надлежащая организация профилактических мероприятий с учетом индивидуальных особенностей личности, а также присутствовало несоответствие форм и методик коррекции девиантного поведения учащихся.

Так, в отношении родителей участников конфликта возбуждены дела об административных правонарушениях, а в отношении активного участника конфликта дело за мелкое хулиганство.

Все подростки поставлены на учет в органы внутренних дел, с ними организована профилактическая работа.

Прокуратурой Балашова в адрес руководителей МО МВД России «Балашовский» и управления образования администрации Балашовского муниципального района внесены представления. Устранение выявленных нарушений находится на контроле.

Мнение жителей Саратовской области на этот счет разделилось. В соцсетях требуют привлекать к ответственности в том числе и тех, кто проходит мимо и не пытается остановить издевательства над ребенком в торговом центре.

-Травля начинается в школе. А учителя разве не видят, что над детьми издеваются их сверстники? Видят. Но ничего с этим не делают, и так всегда было, — сетует горожанка в группе социальной сети.