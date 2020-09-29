Следователи возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий чиновниками из министерства строительства и ЖКХ Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По версии следствия, в ноябре 2018 года сотрудники министерства строительства и ЖКХ Саратовской области подготовили документы на конкурс на возведение 69 квартир для сирот. Конкурс был разыгран, а 23 контракта на строительство были заключены.

В марте 2019 года в конкурсной документации были найдены нарушения. Это привело к расторжению контракта по соглашению сторон.

В результате жилищный фонд Саратовской области недополучил 69 квартир.

Нарушение было выявлено сотрудниками ФСБ и передано следователям. Возбуждено уголовное дело.