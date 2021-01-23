Управляющая компания «Благоустройство», управляющая домом, с крыши которого сорвалась глыба льда, убившая ребенка, четыре дня назад получила предостережение от Государственной жилищной инспекции Саратовской области, сообщает пресс-служба ГЖИ.

— Домом управляет ООО УК «Благоустройство». 18 января жилищная инспекция выдала УК предостережение для очистки крыш домов от снега и надели. Как выяснилось на месте, кровля дома — мягкая, не скатная. На большинстве козырьков балконов инспектор увидел наледь. В отношении УК будет проведена проверка, — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня на улице Азина сорвавшийся с крыши кусок льда убил 11-летнего мальчика.