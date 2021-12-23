В редакцию «Новости Саратова» обратилась жительница дома 3\4, корпус 5 по улице Советская – того самого здания, которое пострадало от обрушения пристройки, соединяющей его с домом Яхимовича – региональным объектом культурного наследия.

Она сообщила, что 24 декабря состоится выездное совещание, в ходе которого произведут оценку состояния жилых помещений. Если дом признают аварийным, а помещения непригодными для жизни, то поднимется вопрос о расселении жильцов.

Совещание состоится в 11:00 по адресу Советская 3\5, корпус 5.