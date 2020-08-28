Госжилинспекция по Саратовской области ответила на публикацию информационного портала «Новости Саратова» о заполонивших три дома в Балакове тараканах.

— Государственная жилищная инспекция Саратовской области рекомендует жителям домов по Саратовскому шоссе в Балаково обратиться в надзорные органы, чтобы решить проблему с насекомыми. УК обязана следить за санитарным состоянием в обслуживаемых домах и при появлении тараканов, либо других насекомых или грызунов проводить дезинсекцию или дератизацию своими силами, или же заключить договор со специализированной организацией для проведения таких работ. Жителям можно обратиться с заявлением в региональный Роспотребнадзор, чтобы ведомство обязало УК привести дом в нормальное санитарное состояние. Либо подать обращение в жилищную инспекцию для перенаправления в Роспотребнадзор, — говорится в ответе ведомства.

Напомним, жители трех многоквартирных домов из Балакова пожаловались в социальных сетях нашествие тараканов. По из словам. Травить насекомых никто не собирается.