Глава Саратова Михаил Исаев о расселении аварийных домов на Предмостовой площади:

— Жители ветхого и аварийного жилого фонда на Предмостовой площади много лет обращались с жалобами на ужасные условия, в которых они проживают. У муниципалитета возможности решить самостоятельно данный вопрос не было. Большая часть объектов в данном месте – это частные домовладения, которые не участвуют в программе переселения.

Чтобы разрешить данную проблему, город обратился за помощью к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, который в свою очередь помог найти целевое финансирование из привлеченных источников.

На данной территории проживает более 150 человек. Нельзя оставлять такое количество людей один на один со своей бедой. В настоящее время идет процедура оценки их жилья, чтобы в дальнейшем собственники получили денежные средства и смогли переехать в новое комфортное жилье.

Естественно, после того, как ветхое и аварийное жилье расселят, дома будут снесены. Появится возможность расширить дорожное полотно и благоустроить зону отдыха. Въездные ворота в город наконец-то обретут ухоженный вид, такой, какой должен быть у современного и динамично развивающегося муниципалитета.