Вечером 2 ноября жильцы дома на улице Ломоносова в Энгельсе увидели мужчину, который лежал на лестнице. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Они вызвали бригаду “скорой помощи” и полицию. Прибывшие медики констатировали смерть гражданина.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия и тело погибшего. На вид мужчине около 40 лет, его личность устанавливается.

Проводится проверка, судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины смерти мужчины. По ее результатам примут соответствующее процессуальное решение.

