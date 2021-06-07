Прокуратура Фрунзенского района Саратова выявила нарушения исполнения законодательства по вопросу расселения аварийного жилого дома на проспекте Кирова, 3 литера Б. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Установлено, что жильцы здания, расположенного за консерваторией, были должны в течение трех месяцев со дня его издания покинуть помещения, согласно распоряжению городской администрации от 9 июня 2018 года. Но делать этого они не торопились.

Прокурор направил в суд иск с требованиями исполнить распоряжение администрации. Кроме того, выяснилось, что местные чиновники ничего не делали для отселения, сноса и формирования земельного участка. Несмотря на то, что техническое состояние здания угрожает жизни и здоровью граждан.

Поэтому прокуратура района направила иск во Фрунзенский районный суд города о признании незаконным бездействия, обязании исполнить пункты распоряжения.

Эти требования удовлетворены, исполнение решения контролируется прокуратурой.