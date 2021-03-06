Пожар произошел сегодня утром на улице 4-я Прокатная в Ленинском районе Саратова, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Около 9:30 6 марта начался пожар в однокомнатной квартире на третьем этаже девятиэтажки. Из-за возгорания создалось сильное задымление и пожарным пришлось эвакуировать 12 человек. Площадь распространения огня составила 20 квадратных метров, на месте работали пять пожарных расчетов.

Пострадал один человека – 80-летний пенсионер. Он был госпитализирован с отравлением дымом.