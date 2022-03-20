Сегодня, 20 марта, еще несколько улиц в Заводском районе Саратова остались без холодной воды из-за ремонта на городском водопроводе. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС».

Для проведения работ на городском водопроводе по Азина, 51 ограничено холодное водоснабжение абонентов улицы Азина, 51, 51а, 51б.

Также для ремонтных работ на водопроводе по Ново-Астраханской, 28 ограничено холодное водоснабжение абонентов улиц: 4-я Нагорная (от 1-й Нагорной до Ново-Астраханского ш.), Ново-Астраханская ул. (от 4-го Нагорного пр. до 4-й Нагорной ул.), Ново-Астраханская ул. (от 4-го Нагорного пр. до 2-го Нагорного пр.).

Воду вернуть обещают вернуть ориентировочно до 20:00.