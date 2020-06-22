Следователи проводят проверку по факту смерти 48-летнего жителя Заводского района Саратова, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Утром в воскресенье, 21 июня, жильцы коммунальной квартиры на улице Огородная заметили на лестнице следы крови, которые привели их к комнате одного из соседей. Мужчина на стук не реагировал, но дверь оказалась незаперты. Войдя в комнату, люди нашли в ней тело хозяина, лежащее на кровати.

При осмотре на голове умершего были найдены раны и кровоподтеки.

Проводится проверка.