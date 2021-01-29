Злоумышленник пытался скрыться от преследователей через окно, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Житель Саратова Вадим Рудольф увидел, как из подъезда его дома неизвестный парень пытается утащить оставленные жильцами велосипед и санки и вместе с соседом попытался задержать воришку. Тот сиганул от преследователей через окно и пытался скрыться, но мужчина удалось его скрутить.

Злоумышленником оказался ранее судимый саратовец. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное новое дело.