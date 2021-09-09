Из-за аварии на улице Блинова 18, сегодня, 9 сентября, ряд адресов Саратова остался без воды.

До 14:00 воды не будет в домах 1-1 проезд Строителей, 10, 12; Авиационная, 40, 42, 44; Антонова, 8,10,12; Блинова, 1, 2, 3, 4, 5; Гусельская, 6; Гусельский пер., 1, 2, 3, 4; Чкалова, 27; Лебедева-Кумача,55; Песочная, 1; Производственная, 7, 13, 44, 44Б; Рижская, 2а, 20, 20а, 20Б, 20в. Строителей пр., 20; Центральная; Черниговская, 31.

Отключение также коснулось частных домов по улицам: Клещевская, Авиационная, Овражная, Песочная, 2-я Песочная, Черниговская, Гусельская, Квартальная, Восточная, Гомельская, Тележная, Енисейская, Гусельский проезд, Чкалова, Прудная, Промышленная, Репина, Лебедева-Кумача, Рижская, Производственная, Центральная.