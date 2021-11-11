Житель Аркадака похитил с карты своего собутыльника 40 тысяч рублей, собщает пресс-служба ГУ МВД.

С заявлением о краже в полицию пришел 65-летний мужчина, сообщив, что его собутыльник после пьянки снял деньги с его карты. Вскоре в отделение доставили 39-летнего подозреваемого, который признался, что действительно взял деньги.

Часть денег он снял с банкомата, так как ему был известен пин-код. Остальное он потратил, расплатившись в магазине за продукты и спиртное. Общая сумма ущерба составила 40676 рублей. Его отпустили под подписку о невыезде.